مدرب الجابون: ما رأيته من مصر فاجئني.. ومنتخب ليبيا ليس بالقوة التي تتخيلوها

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

مصر والجابون

قال باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون إن أداء مصر ضد أنجولا والفوز بهدف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فاجئه.

وتحدث نوفو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أداء منتخب مصر ضد أنجولا والفوز بهدف دون رد فقط فاجئني، توقعت ظهورهم بشكل أقوى".

وواصل "بعد تلك المباراة عرفت أننا سنلعب ضدهم بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة وكنا قريبين من حصد النقاط الثلاثة لكن خطأ دفاعي كلفنا التعادل".

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وعن مواجهتي أنجولا المقبلتين قال: "مباراتان في غاية الأهمية والفوز بهما يجعلانا ننافس بقوة على التأهل للمرحلة النهائية".

قبل أن يستدرك "لكنني أواجه صعوبة في اختيار عناصر المنتخب إذ أن الدوري الجابوني لم ينطلق بعد لذا أضم المحترفين وهناك صعوبات كبرى في ضمهم بسبب القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا".

وعن تصدر منتخب ليبيا للمجموعة إثر فوزه في أول مباراتين قال نوفو: "منتخب ليبيا ليس بالقوة التي تتخيلوها".

وأوضح "لعبنا جيدا ضدهم وتقدمنا بهدف لكن اللعب على نجيل صناعي جعل اللاعبين يخافون من الاحتكاكات البدنية والإصابات وهو الأمر الذي أثر علينا وكلفنا الهزيمة في النهاية".

أما عن قدرة منتخب مصر على تصدر المجموعة قال: "منتخب مصر مرشح دائما وهو فريق جيد".

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة بست نقاط يليه مصر بأربع نقاط ونقطة للجابون وأخيرا أنجولا بدون أي نقطة.

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