تنس طاولة - عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان بلقب فردي إفريقيا

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تنس الطاولة

اختتمت منافسات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة بتتويج الثنائي المصري عمر عصر ومريم الهضيبي بلقب فردي الرجال والسيدات على الترتيب.

وأقيمت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وسيطر المصريون على جوائز البطولة.

وكانت مصر قد حصدت لقب إفريقيا للفرق على مستوى الرجال والسيدات على حساب فريق نيجيريا.

أخبار متعلقة
تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة تنس طاولة – رجال وسيدات مصر يحصدن لقب إفريقيا على حساب نيجيريا بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة

ونجحت مريم الهضيبي - 21 عاما - في تحقيق لقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى بعد الفوز على هنا جودة -13 عاما- في المباراة النهائية.

وحولت الهضيبي تأخرها بنتيجة 1-3 إلى فوز 4-3 في مباراة ماراثونية.

وكانت مريم الهضيبي قد تأهلت للنهائي بالفوز على يسرا حلمي، بينما أقصت هنا جودة اللاعبة دينا مشرف حاملة اللقب وبطلة مصر وإفريقيا.

أما على مستوى الرجال فنجح عمر عصر في تحقيق اللقب على حساب النيجيري كوادري أرونا بنتيجة 4-1.

وبذلك يكون عصر قد حقق لقب الفردي والفرق على مستوى الرجال.

تنس طاولة مريم الهضيبي دينا مشرف عمر عصر هنا جودة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مختار مختار: هذا سبب استقالتي من غزل المحلة.. والمدرب المصري الأنسب للمنتخب 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - ثاني ألقابه مع برشلونة.. علي زين يتوج بكأس السوبر الكتالوني 52 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الجابون: ما رأيته من مصر فاجئني.. ومنتخب ليبيا ليس بالقوة التي تتخيلوها 57 دقيقة | منتخب مصر
مدرب مصر – فينجادا مازال المرشح الأول.. وظهور اسم حسن شحاتة ساعة | منتخب مصر
تنس طاولة - عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان بلقب فردي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان ساعة | منتخب مصر
كارتيرون: عقوبة شيكابالا غير عادلة.. وهل تحدث الأزمات فقط عندما يتوج الزمالك بالألقاب؟ ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - البرتغال تفوز على أذربيجان بثلاثية.. وهولندا تكتسح تركيا بسداسية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك