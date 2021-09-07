تنس طاولة - عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان بلقب فردي إفريقيا

اختتمت منافسات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة بتتويج الثنائي المصري عمر عصر ومريم الهضيبي بلقب فردي الرجال والسيدات على الترتيب.

وأقيمت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وسيطر المصريون على جوائز البطولة.

وكانت مصر قد حصدت لقب إفريقيا للفرق على مستوى الرجال والسيدات على حساب فريق نيجيريا.

ونجحت مريم الهضيبي - 21 عاما - في تحقيق لقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى بعد الفوز على هنا جودة -13 عاما- في المباراة النهائية.

وحولت الهضيبي تأخرها بنتيجة 1-3 إلى فوز 4-3 في مباراة ماراثونية.

وكانت مريم الهضيبي قد تأهلت للنهائي بالفوز على يسرا حلمي، بينما أقصت هنا جودة اللاعبة دينا مشرف حاملة اللقب وبطلة مصر وإفريقيا.

أما على مستوى الرجال فنجح عمر عصر في تحقيق اللقب على حساب النيجيري كوادري أرونا بنتيجة 4-1.

وبذلك يكون عصر قد حقق لقب الفردي والفرق على مستوى الرجال.