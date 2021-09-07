كارتيرون: عقوبة شيكابالا غير عادلة.. وهل تحدث الأزمات فقط عندما يتوج الزمالك بالألقاب

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه ترك الملعب بسبب سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

وعلق المدير الفني للفريق على عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق قائلا :" العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم إعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك".

وأضاف "أتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟.

وكان اتحاد الكرة قرر توقيع عقوبة على شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 شهور مع غرامة نصف مليون جنيه، لما بدر منه تجاه أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أثناء استلام الزمالك لدرع الدوري.

وشدد المدير الفني للأبيض على أنه كان يشعر بمؤشرات تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وأتم تصريحاته أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.