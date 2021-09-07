تصفيات المونديال - البرتغال تفوز على أذربيجان بثلاثية.. وهولندا تكتسح تركيا بسداسية

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 22:48

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا والنمسا - يورو 2020

فاز منتخب البرتغال على منافسه أذربيجان بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح بيرناردو سيلفا أهداف المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في باكو في الدقيقة 26.

وأضاف أندري سيلفا الهدف الثاني لحامل لقب يورو 2016 في الدقيقة 31.

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وأتم ديوجو جوتا ثلاثية البرتغال بهدف في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه صربيا.

فيما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة وحيدة تحتل بها المركز الخامس والأخير في المجموعة.

فرنسا X فنلندا

وفي استاد دو فرانس فاز منتخب فرنسا على منافسه فنلندا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة.

سجل هدفا المباراة أنطوان جريزمان في الدقيقتين 25 و54.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة فيما يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث بخمس نقاط بفارق الأهداف عن أوكرانيا الوصيفة.

هولندا X تركيا

وفي ملعب يوهان كرويف آرينا وضمن منافسات المجموعة السابعة اكتسح منتخب هولندا منافسه تركيا بستة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة.

افتتح دافي كلاسين أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى وأضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 38 سجل ديباي الهدف الثالث لهولندا من ركلة جزاء قبل أن يعود ويسجل الهاتريك في الدقيقة 54.

وأضاف جوس تيل الهدف الخامس لهولندا في الدقيقة 80 وأتم دونيل مالين سداسية الطواحين في الدقيقة 90.

وسجل شينجيز أوندير هدف تركيا الشرفي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب هولندا المجموعة بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن النرويج، ونقطتين عن تركيا.

تصفيات المونديال هولندا فرنسا البرتغال
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