مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: عرض جديد من جالاتا سراي.. وينتظر رد الأهلي

كشف مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن تقدم جالاتا سراي التركي لعرض جديد لضم اللاعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جالاتا سراي قدم عرضا جديدا لـ الأهلي خلال الساعات الماضية بخيارين يمكنان النادي التركي من الحصول على اللاعب المالي".

وأردف "الخيار الأول هو شرائه مباشرة بـ 6 مليون يورو".

وشدد "الخيار الثاني هو استعارته لمدة عام بمبلغ ضئيل مع خيار لشرائه نهائيا بعد ذلك بـ 8 مليون يورو".

وأتم " جالاتا سراي مازال ينتظر رد الأهلي على العرض".

يذكر أن سوق الانتقالات في تركيا يغلق يوم غد الأربعاء

وتأتي محاولات جالاتا سراي لضم ديانج مرة أخرى، بعد ساعات من فشل انضمام محمد النني لاعب أرسنال إلى الفريق.

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما انضم الموسم الماضي قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون يورو.

وشارك ديانج مع الأهلي في 90 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 وحصد 5 ألقاب.