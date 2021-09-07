كارتيرون: البطولات الثلاث مع الزمالك لهم طعم خاص.. والأبيض يحتاج للاستقرار

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 21:41

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون

وصف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الألقاب الثلاثة التي فاز بها مع الزمالك بأن لها "طعم خاص".

وقال كارتيرون عبر الموقع الرسمي للزمالك: "بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى لي مع الفريق عندما فزنا على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا متتاليتين".

وأضاف "الفريق نجح أيضا في الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعد أيام قليلة من لقاء السوبر الإفريقي بالرغم من عدم حصول اللاعبين على راحة كافية قبل اللقاء".

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وأكمل "التتويج ببطولة الدوري هو الأفضل بالنسبة له لأنها بطولة صعبة وحصل عليها الفريق من منافس يضم فريق متكامل".

وأوضح كارتيرون: " الإدارتان السابقة والحالية ساعدتا الفريق على قدر استطاعتهما، وأعلم أن وجود لجان مؤقتة لا يمنحها الوقت الكافي لحل كل المشاكل لأنهم سيرحلون بعد فترة، ولكن اللجنة الحالية بقيادة حسين لبيب تبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة متطلبات الفريق".

وأتم كارتيرون "أشعر بالراحة في وجود الإدارة الحالية ولكنني لا أعلم ما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، مضيفا أن الزمالك يحتاج للاستقرار في الفترة المقبلة".

وعاد كارتيرون لتدريب الزمالك مارس الماضي خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو، وفاز بلقب الدوري المصري مع الفريق في الولاية الثانية.

الزمالك باتريس كارتيرون
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