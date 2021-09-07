إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول: انتهاء علاقتي بالمقاولون.. ومستمر في الملاعب

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 21:16

كتب : أحمد شاكر

المقاولون - بيراميدز - إبراهيم صلاح

أعلن إبراهيم صلاح لاعب الوسط انتهاء علاقته بفريق المقاولون العرب ولكنه سيستمر في الملاعب.

إبراهيم صلاح

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وقال إبراهيم صلاح لـ FilGoal.com: "جددت تعاقدي مع المقاولون العرب منذ شهر ولكنه لم يوثق".

وتابع "أعتقد أن هناك شيء ما من ناحية الجهاز الفني وأعتقد أنهم لا يرغبون في استمراري".

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وشدد "في كل الأحوال أنا لاعب حر الآن وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وبالحديث عن مستقبله كشف إبراهيم صلاح "امتلك بعض العروض في الفترة الحالية وابحث فيها".

وأضاف "لا يزال عمري 34 عاما وسأختار العرض الأفضل لي".

واختتم تصريحاته "مازلت قادرا على العطاء ومستمر في الملاعب طالما أنني قادرا على فعل ذلك".

وانتقل إبراهيم صلاح إلى المقاولون من الزمالك في صيف 2017 واستمر لمدة 4 سنوات.

وخاض إبراهيم صلاح 85 مباراة مع المقاولون العرب في مختلف المسابقات.

المقاولون العرب إبراهيم صلاح
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