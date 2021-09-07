تصفيات المونديال - السعودية تتقاسم الصدارة مع أستراليا بالفوز على عمان

تقاسم منتخب السعودية صدارة المجموعة الثانية في قارة آسيا لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على عمان في الجولة الثانية.

وفاز منتخب السعودية خارج ملعبه على عمان بهدف دون رد سجله صالح الشهري في الدقيقة 42.

ووصل منتخب السعودية للنقطة السادسة بعدما حقق الانتصار الثاني، ليتساوى مع أستراليا المتصدر بعد الفوز على فيتنام بفارق الأهداف فقط.

بينما استمر منتخب عمان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب اليابان في المركز الرابع بنفس الرصيد.

ويحل منتخبي فيتنام والصين في المركزين الخامس والسادس دون رصيد.

في المجموعة الأولى تعادل منتخب الإمارات مع سوريا بهدف لكل فريق، بينما فاز منتخب كوريا الجنوبية على لبنان بهدف دون رد.

ليأتي منتخب كوريا المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف إيران المتصدر الذي فاز على العراق بثلاثية دون رد، ليحقق العلامة الكاملة.