حوار – مصطفى البدري: وضعت سيناريو الشناوي وأيمن أشرف أمامي للعودة إلى الأهلي.. ونصيحة من أفشة

وضع مصطفى البدري الوافد الجديد على صوف الأهلي سيناريو عودة محمد الشناوي وأيمن أشرف لصفوف المارد الأحمر ليحفز نفسه من أجل العودة إلى ناديه مرة أخرى.

مصطفى البدري النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي ضمه لمصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأجرى البدري حوارا مع موقع الأهلي الرسمي اليوم الثلاثاء وكل ما يلي على لسانه.

عن العودة إلى الأهلي بعد رحيله وهو ناشئ

أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطور مستواي وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي.

ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي.

لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي. لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد، ، فالانضمام إلى نادي القرن شرف لا يضاهيه شيء آخر.

سبب تفضيل الأهلي عن العروض الأخرى

عندما كنت أتلقى أي عرض كنت أضعه في المرتبة الثانية، منتظرًا أي تحرك من الأهلي وهو ما تحقق والحمد لله.

عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها.

وكانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل محمد الشناوي أيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية.

بالتأكيد عندي طموحات كثيرة وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت.

عن نصائح أفشة والمنافسة في الفترة المقبلة

تحدث معي أفشة ، وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة.

أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

الأهلي سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول.

وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي.

عندما حطم هاتفه بسبب هدف أفشة في الزمالك

أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات. وأتذكر في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل.

وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية.

عن محمود الخطيب ورسالة لجماهير الأهلي

بالنسبة إليَّ الكابتن محمود الخطيب هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي.

أقول لجماهير النادي أنتم السند دائما ، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات.

أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي، سأظل مدينًا لكم طوال عمري.