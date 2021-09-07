مران الزمالك – راحة لعواد.. وقرار من طبيب الفريق

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 20:18

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

فضل الجهاز الطبي للزمالك منح محمد عواد حارس مرمى الفريق راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وتعرض عواد لكدمة في الركبة وفضل محمد أسامة طبيب الفريق منحه راحة سلبية حتى لا تتفاقم إصابته.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

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وقرر طبيب الزمالك حصول جميع أفراد الزمالك على لقاح فيروس كورونا.

وقال محمد أسامة إن كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعمال سيحصلون على اللقاح صباح غد الأربعاء بأحد المستشفيات الخاصة.

الزمالك محمد عواد
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