مصدر من برج العرب لـ في الجول: الملعب يستقبل مواجهة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

يستقبل ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن إقامة مباراة السوبر يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.

وكشف مصدر من استاد برج العرب لـ FilGoal.com: "نستقبل مواجهة السوبر المصري يوم 21 سبتمبر".

ويلعب الأهلي السوبر بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس لموسم 2019 -2020، أما طلائع الجيش فيشارك بصفته وصيف كأس مصر لنفس الموسم.

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش في نهائي الكأس الأخير بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان ملعب برج العرب قد أجرى صيانة استغرقت أربعة أشهر وكان في انتظار الأمانة العامة بشأن استقبال المباريات.

وأجرى ملعب برج العرب صيانة الأرضية وتطوير شبكة الصرف.

ويعد استاد برج العرب أكبر ملاعب مصر من حيث التعداد الجماهيري، والذي يستقبل العديد من مباريات فرق الدوري، ومنتخب مصر خلال السنوات الأخيرة.