مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ديسابر لتدريب الفريق

بدأ الإسماعيلي التحرك في ملف المدير الفني للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد بعد إعلان إيهاب جلال اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق والمرشح الأبرز الآن هو مدرب الفريق السابق سيباستيان ديسابر.

وقال مصدر مسؤول من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "تواصلنا مع ديسابر للعودة لتدريب الفريق".

وتابع "جاء الاتصال عبر وسطاء مع المدرب الفرنسي الذي ننتظر رده على العرض وتحديد طلباته".

وأردف "هناك مرشح آخر هو الفرنسي سيباستيان مينييه مدرب غينيا الاستوائية السابق وتشاشوما مادزيفهاديلا الجنوب إفريقي الحالي".

واستدرك المصدر "لكن يظل ديسابر المرشح الأبرز نظرا لمعرفته السابقة بالإسماعيلي بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام".

وسبق لديسابر تدريب الإسماعيلي عام 2017 وقاد الفريق في 18 مباراة وفاز في 13 مباراة وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة.

كما قاد ديسابر تدريب بيراميدز في عام 2019 واستمر معه لـ19 مباراة حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 4 وخسر في 3.