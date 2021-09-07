رابطة الأندية الأوروبية تكرم أبو ريدة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 19:44

كتب : بسام أبو بكر

ناصر الخليفي - هاني أبو ريدة

كرمت رابطة الأندية الأوروبية برئاسة ناصر الخليفي، هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى لـ"فيفا" وعضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي على هامش حضوره لاجتماعها.

وشارك أبو ريدة في اجتماعات رابطة الأندية الأورويبة ممثلا عن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصفته أقدم أعضاء المجلس الأعلى للفيفا.

وجاء التكريم تقديرا من رابطة الأندية الأوروبية للاتحاد الدولي في دعمهم خلال الفترة الماضية خاصة في أزمة بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

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وعقد المجلس العام لرابطة الأندية الأوروبية اجتماعه على مدى يومي 6 و7 سبتمبر الجاري في جنيف للمرة الأولى منذ أزمة "السوبر ليج"، حيث سيكون أول اجتماع تعقده رابطة الأندية الأوروبية بصورة شخصية منذ سبتمبر 2019.

وأفادت رابطة الأندية الأوروبية أن الأندية التي شاركت في الاجتماع ناقشت آلية إعادة بناء كرة القدم بعد وباء فيروس كورونا وتحديد دور ممثليها في الاتفاقية التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحليل مستقبل كرة القدم.

أبو ريدة ناصر الخليفي
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