مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: لا يوجد أزمة بشأن الشرط الجزائي للمنتخب.. ولم يحصل على المكافآت

نفى مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وجود أي أزمة خاصة بالشرط الجزائي في تعاقده مع اتحاد الكرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا يوجد أي أزمة خاصة بالشرط الجزائي في تعاقد البدري مع اتحاد الكرة بشأن تدريب المنتخب".

وأضاف "هي عقود موقعة ويجب تنفيذها ولا يوجد أزمة في ذلك".

وواصل "الجهاز الفني لم يحصل على مكافأة التأهل لكأس أمم إفريقيا، وكذلك لم يحصل على مكافأة آخر مباراتين ضد أنجولا والجابون".

وأتم تصريحاته "الأمور تسير بشكل طبيعي والبدري لم يدخل في أي أزمات مع أي طرف، وكل ما يقال بشأن أزمة الشرط الجزائي غير صحيح بالمرة لأنها عقود رسمية يجب أن تنفذ من الطرفين".

وأعلن اتحاد كرة القدم توجيه الشكر لحسام البدري بعد التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.