محمود شبانة: حققت حلم حياتي بالانتقال إلى الزمالك.. سأقاتل من أجله

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 19:32

كتب : إبراهيم رمضان

محمود شبانة

أعرب محمود شبانة مدافع الزمالك الجديد عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض بعد انضمامه إليه قادما من أسوان بعقد يمتد لثلاث سنوات.

محمود شبانة

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث شبانة لموقع الزمالك الرسمي اليوم الثلاثاء عقب إتمام انتقاله قائلا: "أنا سعيد للغاية بإتمام التعاقد رسميا".

وواصل "أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع الزمالك وسأسعى رفقة زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

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وتابع "أشكر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك والمسؤولين على ثقتهم في اختياري وأعدهم ببذل كل المطلوب مني".

وأتم محمود شبانة حديثه "أنا سعيد برد فعل جمهور الزمالك على نبأ انضمامي للفريق وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وسأقاتل من أجلهم".

يذكر أن محمود شبانة يعد هو ثاني صفقات الزمالك الصيفية بعد عمر كمال عبد الواحد من المصري.

محمود شبانة الزمالك في الدوري
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