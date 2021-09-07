كرة طائرة - جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا
الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 19:23
كتب : FilGoal
يفتتح منتخب رجال مصر لكرة الطائرة بطولة أمم إفريقيا في الثامنة من مساء غدا الأربعاء.
وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، في الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر الجاري.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وتنزانيا وكينيا.
وجاءت مباريات مصر في دور المجموعات كالآتي:
- الأربعاء 8 سبتمبر: مصر × كينيا (8:00 مساء)
- الخميس 9 سبتمبر: مصر × تنزانيا (4:00 عصرا)
- الجمعة 10 سبتمبر: مصر × المغرب (8:00 مساء)
وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة لقب إفريقيا 8 مرات سابقة أخرهم عام 2015.
بينما يأتي منتخب تونس في صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات بينهم أخر نسختين.
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