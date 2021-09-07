كرة طائرة - جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب رجال مصر لكرة الطائرة بطولة أمم إفريقيا في الثامنة من مساء غدا الأربعاء.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، في الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وتنزانيا وكينيا.

وجاءت مباريات مصر في دور المجموعات كالآتي:

- الأربعاء 8 سبتمبر: مصر × كينيا (8:00 مساء)

- الخميس 9 سبتمبر: مصر × تنزانيا (4:00 عصرا)

- الجمعة 10 سبتمبر: مصر × المغرب (8:00 مساء)

وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة لقب إفريقيا 8 مرات سابقة أخرهم عام 2015.

بينما يأتي منتخب تونس في صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات بينهم أخر نسختين.