خبر في الجول - البدري يتلقى عرضا لتدريب شباب بلوزداد

تلقى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عرضا لتدريب فريق شباب بلوزداد الجزائري في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن حسام البدري تلقى اتصالات من أحد الوكلاء التابعين للنادي الجزائري للحصول على خدماته كمدير فني للفريق.

من جانبه لم يغلق حسام البدري الباب أمام العرض الجزائري، وطلب مهلة للتفكير خاصة أنه رحل عن تدريب منتخب مصر للتو.

FilGoal.com علم أيضا أن البدري وجه الشكر لمسؤولي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري وأكد لهم أنه عرضهم لا يزال في إطار التفكير من جانب المدرب المصري.

وفاز شباب بلوزداد بلقب دوري رابطة المحترفين في الجزائر الموسم الماضي بعد منافسة مع وفاق سطيف.

حسام البدري قاد منتخب مصر في 10 مباريات رسمية وودية حقق خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات.