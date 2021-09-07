اسكواش - الإعلان عن قرعة بطولة مصر المفتوحة.. وأعلى جائزة في اللعبة

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش انطلاق منافسات بطولة CIB مصر المفتوحة للرجال والسيدات تحت سفح الأهرامات في الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجاري.

ويشارك 96 لاعب ولاعبة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 590 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات ويعد ذلك أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش البلاتينية.

يتصدر الشوربجي القرعة، إذ يواجه الفرنسي بابتيست ماسوتي أو إبراهيم القباني في الجولة الثانية، قبل مواجهة محتملة في الجولة الثالثة مع الاسكتلندي جريج لوبان.

كذلك سيواجه الشوربجي البالغ من العمر 30 عاماً مع المصري مصطفى عسل في ربع النهائي، والمصنف الرابع عالميًا طارق مؤمن في نصف النهائي إذا سارت النتائج وفقا لتصنيف اللاعبين.

بينما سيلعب على فرج أمام اللاعب الفرنسي جريجور مارش في الجولة الثانية، قبل مواجهة محتملة ضد محمد الشربيني في دور الـ 16، ومن المتوقع بعد ذلك أن يلعب على فرج مع كريم عبد الجواد الفائز في بطولة مصر المفتوحة 2019 في ربع النهائي، قبل مواجهة نصف النهائي ضد لاعب نيوزيلاندا بول كول في مباراة مكررة لنهائي بطولة "علام" البريطانية الدولية المفتوحة، والتي فاز بها كول حيث حصل على أول لقب له قبل أسبوعين.

أما في بطولة السيدات، تتصدر اللاعبة المصنفة الأولى عالمياً نور الشربيني القرعة لمواجهة اللاعبة المصنفة بالمركز الثاني عالمياً نوران جوهر في حسم اللقب. وقد التقى الثنائي في كل من نهائيات بطولة PSA العالمية وبريطانيا المفتوحة.

إذ فازت نور الشربيني في البطولتين، كما ستواجه نور الشربيني، وهي اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً، إما اللاعبة المصرية منة حامد أو إيميلى ويتلوك من ويلز في الجولة الأولى.

وقد تم اختيار اللاعبة نور الشربيني للعب ضد المصنفة رقم 10 عالمياً روان العربي، واللاعبة سارة جين بيري المصنفة رقم 7 عالميًا، وكا ميل سيرم المصنفة رقم 4 عالميًا في طريقها إلى النهائي.

بينما، تواجه نوران جوهر اللاعبة الكندية هولي نوتون قبل المواجهات المتوقعة ضد ندى عباس والمصنفة الخامسة عالميا هانيا الحمامي والمصنفة رقم 6 عالميا أماندا صبحي.

وتعتبر بطولة مصر الدولية واحدة من الثماني بطولات الكبرى على مستوى العالم.

ويبلغ مجموع جوائزها 540 ألف دولار وتقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب New Giza على أن تبدأ منافسات الملعب الزجاجي أمام الأهرامات يوم 14 سبتمبر.