عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد

أعلن اتحاد الكرة المصري عن عودة النشاط الكروي المصري، بمباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي وطلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكذلك، أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات كأس مصر للموسم المنصرم، وموعد انطلاق الدوري الجديد.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتي دور الـ 16 لـ كأس مصر، بين الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 25 سبتمبر.

وتقام مباراتي دور الثمانية بين الفائز من الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 29 سبتمبر.

أما مباراتي نصف نهائي كأس مصر، بين الزمالك وأسوان فتقام يوم 2 أكتوبر، والفائز من بين الأهلي وإنبي وسموحة وبيراميدز يوم 3 أكتوبر.

ويقام نهائي كأس مصر يوم 19 أكتوبر، أي بعد الأجندة الدولية التي يواجه فيها منتخب مصر نظيره الليبي مرتين في تصفيات كأس العالم، وبين مباراتي الدور الـ 32 لبطولتي إفريقيا للأندية، حيث يشارك في دوري الأبطال الأهلي والزمالك، والكونفدرالية المصري وبيراميدز.

وينطلق الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر، بحسب قرار اتحاد الكرة.