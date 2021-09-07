الصفقة الثانية – الزمالك يعلن ضم محمود شبانة

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء ضمه لمحمود شبانة مدافع أسوان بعقد يمتد لثلاث سنوات ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد عمر كمال عبد الواحد من المصري.

ووقع شبانة على عقود انضمامه للزمالك في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد عضو الإدارة وفاروق جعفر المستشار الفني، ووكيل اللاعب أحمد كانو.

وفي وقت سابق، صرح شبانة لقناة أون تايم سبورتس: "وصلني أكثر من عرض، لكن عندما جاء عرض الزمالك كان اختياري فورا خصوصا أنني زملكاوي وعائلتي تشجع الزمالك".

وأكمل: "حلم والدي كان أن ألعب للزمالك، عندما وصلني العرض قال لي قميص الزمالك شيء آخر".

وأوضح: "تواصل معي فاروق جعفر وتم الاتفاق وتواصلوا مع أسوان، وقد أبلغت أسوان برغبتي في اللعب للزمالك".

وتابع: "أتمنى تحقيق البطولات للنادي والمشاركة باستمرار، مركزي به منافسة قوية مع لاعبين كبار مثل محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش".

وأشار: "إدارة الزمالك تمسكت بي، هذا شرف لي ويدفعني للاجتهاد وأن (أموّت) نفسي في الملعب وأنتظر مساندة الجماهير".

وأتم: "فاروق جعفر أبلغني أن كارتيرون متمسك باستقدامي ومقتنع بقدراتي، أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا ويكون التوفيق حليفنا".

شبانة (26 عاما) بدأ مسيرته في بتروجت ولعب للأسيوطي وإنبي ونادي مصر، قبل أن ينتقل إلى أسوان مطلع الموسم.

وخاض شبانة 32 مباراة مع أسوان هذا الموسم.

وكان أسوان قد أعلن منذ يومين عن قبوله عرض الزمالك لضم شبانة بناء على رغبة اللاعب.