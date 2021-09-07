تصفيات المونديال - بمشاركة ثنائي الأهلي والجونة.. موزمبيق تسقط وإثيوبيا تنتصر وفوز مثير لـ تنزانيا

خسرت موزمبيق بهدف أمام مضيفتها مالاوي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

بينما حققت إثيوبيا انتصارا متأخرا بهدف على ضيفتها زيمبابوي وحققت تنزانيا فوزا مثيرا على ضيفتها مدغشقر بنتيجة 3-2.

في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا سقطت موزمبيق أمام مالاوي بهدف ريتشارد مبولو في الدقيقة 10 في لقاء شارك به لويس ميكيسيون لاعب الأهلي.

جناح الأهلي الجديد بدأ المباراة لكن فريقه خسر ليتراجع للمركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة التي تتصدرها كوت ديفوار بأربع نقاط وتليها الكاميرون ومالاوي بثلاث نقاط.

وتوقف رصيد موزمبيق عند نقطة وحيدة.

وانتزعت إثيوبيا فوزا مثيرا على زيمبابوي بهدف أشيلو تاميني في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وشارك شميلس بيكيلي، المنتقل حديثا من مصر للمقاصة إلى الجونة، منذ البداية مع إثيوبيا لكن غادر الملعب في الدقيقة 33 ليشارك تافيسي سولومون بدلا منه.

وحصدت إثيوبيا 3 نقاط لتصبح ثالثة ترتيب المجموعة السابعة متساوية مع غانا الوصيفة بينما تتصدر جنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط. وظلت زيمبابوي رابعة ورصيدها نقطة.

وفي الدار السلام كانت الإثارة حاضرة في لقاء تنزانيا ومدغشقر في المجموعة العاشرة.

تقدم إراستو نيوني لتنزانيا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء قبل أن يعزز زميله ديسماس ميروشي النتيجة في الدقيقة 26.

لكن نجحت مدغشقر في تقليص الفارق بهدف نجيفا راكوتوهاريمالالا في الدقيقة 36 ثم أدركت التعادل بواسطة توماس فونتين الدقيقة 47 من الشوط الأول.

وفي النصف الثاني من اللقاء الساخن أعاد فيصل سلوم فريق تنزانيا للمقدمة بهدف في الدقيقة 52.

وارتقت تنزانيا لصدارة المجموعة ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق الأهداف عن بنين، وفي المركز الثالث فريق الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين ثم مدغشقر بلا رصيد.

ويتأهل أبطال المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون إلى المونديال.