تصفيات المونديال - بمشاركة رباعي الدوري المصري.. تونس تفوز على زامبيا وتتصدر المجموعة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

تونس - غينيا الإستوائية

فاز منتخب تونس خارج قواعده على زامبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

شارك ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري، ولاعب الأهلي علي معلول، وفخر الدين يوسف من الإسماعيلي بشكل أساسي مع نسور قرطاج.

سجل هدف تونس الأول وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان الفرنسي من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

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وأضاف أنيس سليماني لاعب بروندبي الدنماركي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وخرج فخر الدين بن يوسف بعد نهاية الشوط الأول تاركا مكانه ليوسف المساكني.

ولعب الثلاثي علي معلول وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المباراة كاملة.

بهذا الفوز، تصدرت تونس المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين وبتسجيل خمسة أهداف دون استقبال أي هدف.

بينما توقف رصيد منتخب زامبيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

تونس زامبيا تصفيات كأس العالم
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