الصفقة السابعة.. فاركو يضم محمود حمادة من بيراميدز

تعاقد فاركو، الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، مع اللاعب محمود حمادة قادما من بيراميدز.

محمود حمادة النادي : بيراميدز فاركو

وضم فاركو لاعب الوسط حتى 2025.

وبات حمادة (27 عاما) سابع لاعب ينضم لفاركو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق حمادة في الانضمام لفاركو كل من الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة.

محمود حمادة شارك مع بيراميدز في 34 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

ولعب حمادة لمصر للمقاصة والإنتاج الحربي وانضم لبيراميدز في 2019.

وإجمالا شارك في 92 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 3 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.