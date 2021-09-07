تصفيات المونديال – أستراليا تتصدر بالعلامة الكاملة بعد إسقاط فيتنام

فاز منتخب أستراليا على فيتنام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير مي دينه في فيتنام، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أحرز هدف المباراة الوحيد ريان جرانت في الدقيقة الـ 43 مستغلا عرضية أيدين هراستيك التي مرت من الجميع ليضعها برأسه في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، بعد تجقيقه للعلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين.

بينما استمر منتخب فيتنام في المركز الخامس بدون نقاط.

وتستكمل باقي مباريات المجموعة اليوم بمواجهة عمان مع السعودية، والصين مع اليابان.

وسيستضيف منتخب أستراليا في المباراة المقبلة عمان يوم 7 أكتوبر المقبل.

بينما سيحل منتخب فيتنام ضيفا على الصين في اليوم نفسه.