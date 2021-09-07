جاريدو لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب المصري

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 15:44

كتب : أمير عبد الحليم

خوان كارلوس جاريدو - كاستيون

أوضح المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو أنه اعتذر لمسؤولي المصري عن عدم قيادة الفريق.

وقال مدرب الأهلي السابق لـFilGoal.com:"المصري تحدث معي ولكنني رفضت العرض".

وأضاف "لا أعتقد أن تدريب المصري هو الأنسب لي في الوقت الحالي".

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وأتم "أود أن أعرب عن احترامي للمصري وأشكرهم على الثقة".

ودرب جاريدو (52 عاما) أندية الأهلي والاتفاق السعودي والرجاء والوداد المغربيين والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي.

وتوج بالكونفدرالية الإفريقية مع الأهلي والرجاء في 2014 و2018.

وقاد جاريدو فريق كاستييون الإسباني، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، من يناير إلى مايو 2021.

جاريدو المصري
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