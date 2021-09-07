مصدر من المصري لـ في الجول: تعثر مفاوضات انتقال شوشة والعراقي لـ فيوتشر

كشف مصدر من إدارة المصري تعثر مفاوضات انتقال الثنائي أحمد شوشة وكريم العراقي إلى فريق فيوتشر.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"المفاوضات فشلت بسبب بند وحيد".

وأضاف "طلبنا انتقال شوشة لفيوتشر في يناير حتى يشارك معنا في الدور التمهيدي للكونفدرالية".

ثم استدرك "لكن مسؤولي فيوتشر رفضوا. الصفقة لن تتم على الأرجح".

وكان فيوتشر طلب التعاقد مع شوشة والعراقي وحسن علي من المصري.

ووافق المصري مبدئيا على رحيل العراقي وشوشة مقابل 16 مليون جنيه لكن رفض التفريط في حسن علي.

وبعد تعثر المفاوضات بات اللاعبان شوشة والعراقي بعيدين عن فيوتشر (كوكاكولا سابقا).

ويسعى فيوتشر لتدعيم قائمته بلاعبين شاركوا في الدوري الممتاز بعدما صعد للبطولة لأول مرة في تاريخه.

وشارك شوشة في 80 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

بينما العراقي، الذي شارك مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020، شارك في 86 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.