مصدر من المصري لـ في الجول: تعثر مفاوضات انتقال شوشة والعراقي لـ فيوتشر

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 15:35

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي - الأهلي والمصري

كشف مصدر من إدارة المصري تعثر مفاوضات انتقال الثنائي أحمد شوشة وكريم العراقي إلى فريق فيوتشر.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"المفاوضات فشلت بسبب بند وحيد".

وأضاف "طلبنا انتقال شوشة لفيوتشر في يناير حتى يشارك معنا في الدور التمهيدي للكونفدرالية".

أخبار متعلقة
الخليفي يرد.. لماذا رفض بيع مبابي مقابل 180 مليون يورو رغم إمكانية رحيله مجانا خلال شهور فوتبول لندن: أرسنال يرفض عرض جالاتاسراي لضم النني خبر في الجول - محمود شبانة في الزمالك لإتمام انتقاله للفريق فينجادا لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة منتخب مصر

ثم استدرك "لكن مسؤولي فيوتشر رفضوا. الصفقة لن تتم على الأرجح".

وكان فيوتشر طلب التعاقد مع شوشة والعراقي وحسن علي من المصري.

ووافق المصري مبدئيا على رحيل العراقي وشوشة مقابل 16 مليون جنيه لكن رفض التفريط في حسن علي.

وبعد تعثر المفاوضات بات اللاعبان شوشة والعراقي بعيدين عن فيوتشر (كوكاكولا سابقا).

ويسعى فيوتشر لتدعيم قائمته بلاعبين شاركوا في الدوري الممتاز بعدما صعد للبطولة لأول مرة في تاريخه.

وشارك شوشة في 80 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

بينما العراقي، الذي شارك مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020، شارك في 86 مباراة من الدوري وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

المصري فيوتشر
نرشح لكم
أخر الأخبار
جاريدو لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب المصري 17 دقيقة | مصر
سمير حلبية لـ في الجول: جاريدو اعتذر عن عدم قبول مهمة تدريب المصري 25 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات المونديال – كوريا إلى الصدارة بفوز صعب على لبنان 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصدر من المصري لـ في الجول: تعثر مفاوضات انتقال شوشة والعراقي لـ فيوتشر 27 دقيقة | ميركاتو
الخليفي يرد.. لماذا رفض بيع مبابي مقابل 180 مليون يورو رغم إمكانية رحيله مجانا خلال شهور 42 دقيقة | الدوري الفرنسي
فوتبول لندن: أرسنال يرفض عرض جالاتاسراي لضم النني 52 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - محمود شبانة في الزمالك لإتمام انتقاله للفريق ساعة | ميركاتو
فينجادا لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك