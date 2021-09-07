تصفيات المونديال – كوريا إلى الصدارة بفوز صعب على لبنان

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 15:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشانج هوون كوون

فاز منتخب كوريا الجنوبية على لبنان بصعوبة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي أقيمت على ملعب سوون في كوريا.

احرز هدف المباراة الوحيد تشانح هوون كوون في الدقيقة الـ 60 بعدما تلقى تمريرة من هوانج هيي تشان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الزاوية الضيقة للحارس مصطفى مطر.

وكاد منتخب لبنان أن يدرك التعادل عن طريق عباس عاصي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بدما سدد تسديدة أرضية أنقذها حارس كوريا ببراعة ولم تجد متابعة سوى من دفاعات كوريا.

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد كوريا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى قبل انتهاء مباريات الجولة،وبفارق نقطة عن إيران صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد لبنان عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

وتستكمل باقي مباريات المجموعة اليوم بمواجهة العراق مع إيران، وسوريا مع الإمارات.

وسيلتقي منتخب كوريا الجنوبية في المباراة المقبلة مع سوريا على ملعبه يوم 7 أكتوبر المقبل.

بينما سيحل منتخب لبنان ضيفا على العراق في اليوم نفسه.

تصفيات كأس العالم كرويا الجنوبية لبنان
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