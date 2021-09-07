خبر في الجول - محمود شبانة في الزمالك لإتمام انتقاله للفريق

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

محمود شبانة

وصل المدافع محمود شبانة إلى مقر نادي الزمالك ظهر اليوم الثلاثاء لإتمام انتقاله للقلعة البيضاء.

محمود شبانة

النادي : أسـوان

الزمالك

وأوضح لاعب أسوان في تصريحات سابقة أنه سيوقع عقدا مع الزمالك يمتد إلى 2025.

وقال شبانة لقناة أون تايم سبورتس يوم الأحد:"وصلني أكثر من عرض، لكن عندما جاء الزمالك كان اختياري فورا، خصوصا أنني زملكاوي وعائلتي تشجع الزمالك".

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وأكمل "حلم والدي كان أن ألعب للزمالك، عندما وصلني العرض قال لي قميص الزمالك شيء آخر".

وأوضح: "تواصل معي فاروق جعفر وتم الاتفاق وتواصلوا مع أسوان، وقد أبلغت أسوان برغبتي في اللعب للزمالك".

وتابع: "أتمنى تحقيق البطولات للنادي والمشاركة باستمرار، مركزي به منافسة قوية مع لاعبين كبار مثل محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش".

وأشار: "إدارة الزمالك تمسكت بي، هذا شرف لي ويدفعني للاجتهاد وأن (أموّت) نفسي في الملعب وأنتظر مساندة الجماهير".

وأتم: "فاروق جعفر أبلغني أن كارتيرون متمسك باستقدامي ومقتنع بقدراتي، أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا ويكون التوفيق حليفنا".

شبانة (26 عاما) بدأ مسيرته في بتروجت ولعب للأسيوطي (بيراميدز حاليا) وإنبي ونادي زد، قبل أن ينتقل إلى أسوان في 2020.

وخاض شبانة 32 مباراة مع أسوان سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

وكان أسوان أعلن قبل أيام قبوله عرض الزمالك لضم شبانة بناء على رغبة اللاعب.

وسيكون شبانة ثاني صفقات الزمالك في الصيف الجاري بعدما حصل الفريق على الجناح عمر كمال قادما من المصري.

محمود شبانة الزمالك
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