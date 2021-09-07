فينجادا لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة منتخب مصر

رغم تواجد اسمه ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر، كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم مناقشته حتى الآن بشأن تولي قيادة الفراعنة.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد بشأن تولي قيادة منتخب مصر".

واستدرك "أنا هنا لتقديم يد المساعدة وتقديم أفضل ما لدي لخدمة الكرة المصرية".

وأتم "اعتبر مصر بلدي الثاني، وواحدة من حفيداتي لديها أصول مصرية".

ويتولى فينجادا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة منذ أبريل الماضي.

وسبق أن قاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا وخسر السوبر المصري.

وشهدت علاقته بحسام حسن هداف الفريق توترا كبيرا، لدرجة أن بعض جماهير الزمالك هتفوا لنجم الفريق على حساب المدرب، ورحل المدرب البرتغالي بعد موسم واحد فقط.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.