فينجادا لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة منتخب مصر

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 14:53

كتب : أمير عبد الحليم

نيلو فينجادا

رغم تواجد اسمه ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر، كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم مناقشته حتى الآن بشأن تولي قيادة الفراعنة.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد بشأن تولي قيادة منتخب مصر".

واستدرك "أنا هنا لتقديم يد المساعدة وتقديم أفضل ما لدي لخدمة الكرة المصرية".

أخبار متعلقة
ناجلزمان: مولر مثالي لأي مدرب.. وموسيالا سيكون لاعبا عظيما في المستقبل عرض اسم مارتن يول لتدريب منتخب مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نتواصل مع مدربين أجانب غير فينجادا لقيادة منتخب مصر

وأتم "اعتبر مصر بلدي الثاني، وواحدة من حفيداتي لديها أصول مصرية".

ويتولى فينجادا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة منذ أبريل الماضي.

وسبق أن قاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا وخسر السوبر المصري.

وشهدت علاقته بحسام حسن هداف الفريق توترا كبيرا، لدرجة أن بعض جماهير الزمالك هتفوا لنجم الفريق على حساب المدرب، ورحل المدرب البرتغالي بعد موسم واحد فقط.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.

منتخب مصر فينجادا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – كوريا إلى الصدارة بفوز صعب على لبنان 53 ثاتيه | تصفيات كأس العالم
مصدر من المصري لـ في الجول: تعثر مفاوضات انتقال شوشة والعراقي لـ فيوتشر دقيقة | ميركاتو
الخليفي يرد.. لماذا رفض بيع مبابي مقابل 180 مليون يورو رغم إمكانية رحيله مجانا خلال شهور 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
فوتبول لندن: أرسنال يرفض عرض جالاتاسراي لضم النني 26 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - محمود شبانة في الزمالك لإتمام انتقاله للفريق 38 دقيقة | ميركاتو
فينجادا لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة منتخب مصر 42 دقيقة | منتخب مصر
ناجلزمان: مولر مثالي لأي مدرب.. وموسيالا سيكون لاعبا عظيما في المستقبل ساعة | الدوري الألماني
عرض اسم مارتن يول لتدريب منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك