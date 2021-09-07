ناجلزمان: مولر مثالي لأي مدرب.. وموسيالا سيكون لاعبا عظيما في المستقبل

أشاد يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ بلاعبيه توماس مولر وجمال موسيالا، مشددا على قدرات الأول في قيادة الفريق، والمستقبل الرائع الذي ينتظر موسيالا.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "توماس مولر يلعب كرة القدم بذكاء شديد، وهو لاعب مثالي لأي مدرب".

وأضاف "إنه يتمتع برؤية رائعة، ويستطيع توجيه زملائه داخل الملعب بطريقة سلسة".

وتابع "مولر هو أحد العناصر الرئيسية التي لا غنى عنها في صفوف بايرن وفي خططي أيضا".

وتحدث عن الموهبة الجديدة جمال موسيالا بقوله "إنه لاعب رائع وموهوب للغاية، وأمامه مجال للتطور أكثر".

وأكمل مدرب لايبزيج السابق "جمال موسيالا شديد التواضع، ولذلك سيكون لاعبا عظيما في المستقبل".

كما تحدث عن لاعبه الجديد مارسيل سابيتزر قائلا "لاعب رائع ويناسب بايرن، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأتم "لقد تعاقدنا مع لاعب لن يحتاج لوقت طويل للتأقلم لأنه يعرف الجهاز الفني جيدا، وبكل تأكيد سيقدم إضافة للفريق ومتعة للجماهير".