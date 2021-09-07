عرض اسم مارتن يول لتدريب منتخب مصر

عُرض اسم الهولندي مارتن يول على الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

وكشفت شركة "Sports HQ" عن عرضهم لاسم يول المدير الفني السابق للأهلي على الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأوضحت الشركة في بيانها أن يول مهتم بشدة بالعودة للتدريب في مصر وقيادة منتخبها في مشوار التأهل لكأس العالم 2022.

يول صاحب الـ 65 عاما تولى تدريب توتنام في الفترة ما بين 2004 وحتى 2007.

وقاد مارتن يول فريق توتنام في 146 مباراة ونجح في تحقيق 67 انتصارا وتعادل 37 مرة وخسر 42 مرة، ولم يرفع أي لقب مع الفريق اللندني.

مع الأهلي، لم تستمر رحلة مارتن يول طويلا. تواجد في القلعة الحمراء في فبراير 2016 قبل أن يرحل في شهر أغسطس.

ونجح يول في رفع لقب الدوري المصري مع الأهلي، إلا أنه خسر بثلاثية أمام الزمالك في نهائي الكأس، وودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

كما درب يول أياكس وهامبورج وفولام، ولم يقد أي فريق منذ رحيله عن الأهلي.