مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نتواصل مع مدربين أجانب غير فينجادا لقيادة منتخب مصر

لم يعد البرتغالي نيلو فينجادا المدرب الأجنبي الوحيد المرشح لقيادة منتخب مصر خلفا للمدير الفني المقال حسام البدري.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com:"كل الخيارات باتت مطروحة، ورحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي لا علاقة له بترشحه لتدريب المنتخب".

وواصل "مدربون أجانب آخرون انضموا لقائمة المرشحين بخلاف فينجادا، نفاوضهم حاليا، لا نستطيع الكشف عن هوياتهم".

وكان FilGoal.com علم يوم الإثنين أن فينجادا هو الأقرب لقيادة منتخب الفراعنة.

لكن في حال استقر الاتحاد على تعيين مدرب مصري فسيكون إيهاب جلال أو حسام حسن المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري.

وأقال الاتحاد المدرب حسام البدري يوم الإثنين بعدما جمع الأخير 4 نقاط من أول مباراتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفازت مصر على أنجولا بهدف وتعادلت 1-1 مع الجابون وتواجه ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل.

وانتهى مشوار البدري مع منتخب مصر بعدما استمر عامين، منذ خلف المكسيكي خافير أجيري في 2019.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يناير المقبل في الكاميرون.