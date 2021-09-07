مدرب جنوب إفريقيا يعلق على إلغاء هدف تاو.. ويطالب بوجود الـVAR

علق هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على إلغاء هدف سجله فريقه في مرمى غانا رغم صحته، وطالب بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بالقارة الإفريقية.

بيرسي تاو مهاجم الأهلي الجديد شارك مع منتخب الأولاد في المباراة لمدة 77 دقيقة وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وقال بروس في تصريحات نشرها موقع نيوز 24: "أعتقد أنه في مثل هذه المباريات المهمة، يجب أن تتواجد تقنية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف "هدف واحد فقط يمكن أن يكون حاسما في نتيجة أي مباراة".

وتابع "بيرسي تاو سجل هدفا ولم يحتسب، تخيل لو كانت المباراة انتهت بالتعادل 0-0 وأننا لم نفز".

وأتم بطل أمم إفريقيا 2017 مع الكاميرون "نطالب بوجود تقنية الـVAR في مثل هذه المباريات المصيرية".

تقنية الـVAR يتم تطبيقها في تصفيات المونديال بكل قارات العالم باستثناء إفريقيا والكونكاكاف.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه الغاني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل هدف المباراة الوحيد بونجوكهلي هلونجوان في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة، تصدرت جنوب إفريقيا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بينما توقف رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني.