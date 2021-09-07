خبر في الجول - علي ماهر يقود فيوتشر

علم FilGoal.com أن نادي فيوتشر تعاقد مع المدير الفني علي ماهر ليقوده في الموسم الجديد.

وصعد فيوتشر، الذي استحوذ على نادي كوكاكولا، للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتسلم ماهر (47 عاما) عمله الجديد وقاد مران الفريق في ملعب الدفاع الجوي.

وتعرف ماهر على اللاعبين الذين سيختار منهم من يستمر مع الفريق.

ودرب ماهر أندية الأسيوطي (بيراميدز حاليا) وسموحة وإنبي ورحل عن المصري منذ أيام.

خاض 118 مباراة في الدوري المصري الممتاز فاز في 41 منها وخسر 34.

وحصل فيوتشر على خدمات مصطفى البدري وغنام محمد من الأهلي والإنتاج الحربي على الترتيب.

ويتدرب الفريق في ملعب الدفاع الجوي واختار استاد الأهلي we السلام لاستضافة مبارياته في الدوري.