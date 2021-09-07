وكيل معروف يوسف: نرحب بالتفاوض مع الزمالك لتخفيض مستحقات اللاعب

شدد أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب البنك الأهلي أنه لا يمانع التفاوض مع الزمالك لتخفيض مستحقات اللاعب النيجيري.

معروف يوسف النادي : البنك الأهلي الزمالك

وأوضح فرحات في تصريحات سابقة حصوله على حكم بحصول اللاعب على 8 ملايين جنيه من الزمالك.

وقال فرحات لقناة أون تايم سبورتس:"الزمالك تقدم باستئناف ضد الحكم ورفض التشاور مع معروف يوسف بشأن تخفيض المبلغ".

وأضاف "الزمالك دفع 50 ألف دولار للتقدم بهذا الاستئناف، ولا يخصم من المبلغ المستحق للاعب، إنها محاولة لتأخير الموضوع، هذا بخلاف مصاريف المحاماة".

وأتم "نرحب بالطبع بالتفاوض حول تخفيض المبلغ".

وانتقل معروف يوسف (28 عاما) للزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة.

ولعب معارا للشرطة العراقي والمقاولون العرب قبل أن يرحل نهائيا عن الزمالك في ديسمبر الماضي.

وشارك معروف يوسف في 211 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 11 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.