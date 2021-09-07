داني ميرفي: سان جيرمان لن يجد أفضل من صلاح لتعويض مبابي ولكن

يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن باريس سان جيرمان سيفكر في ضم محمد صلاح هداف الحمر لو فشل في الحفاظ على نجمه كيليان مبابي.

مبابي دخل عامه الأخير من سان جيرمان دون أن يجدد عقده، بينما يحاول ليفربول تأمين مستقبل نجمه المصري بتمديد التعاقد بينهما والذي ينتهي في صيف 2023.

وقال ميرفي لشبكة TalkSPORT: "محمد صلاح ليس من النوع الذي سيبدأ في المطالبة بضعف ما يتقاضاه".

وأضاف "أعتقد أنه إذا رحل كيليان مبابي الصيف المقبل، سيرغب باريس سان جيرمان في استبدال مبابي بنجم يمكنه تسجيل الأهداف. ليس هناك أفضل من صلاح لفعل ذلك".

وتابع "أتمنى ألا يرغب صلاح في الرحيل إلى باريس سان جيرمان".

قبل أيام أوضحت جريدة ميرور أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي من أجل الموافقة على تمديد عقده مع ليفربول، فيما ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ما طلبه صلاح لم يصل لنصف مليون جنيه استرليني كما أشيع، وأن المفاوضات على تمديد التعاقد جارية.

وأكمل "في الماضي كانت هناك بعض الشائعات حول رغبة صلاح في اللعب في إسبانيا. ولكن إذا كنت تتحدث عن اللعب في إسبانيا لتحقيق حلم الطفولة، فالأمر مختلف تماما عن السعى وراء المال".

وواصل "صلاح لا يبدو غير سعيد في ليفربول، عندما تشاهده يلعب ترى أنه في أفضل حالة مزاجية، مليئا بالطاقة، مليئا بالرغبة".

وأردف لاعب توتنام السابق "إنه لا يبدو كلاعب مل من مكانه، وفقد رغبته في أن يكون الأفضل".

وأتم "لن أتفاجأ إذا وقع صلاح على عقده الجديد مع ليفربول في الشهرين المقبلين".

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