لابورتا يتحدث عن محاولة التعاقد مع نيمار ورحيل جريزمان

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 12:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

لابورتا

أوضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه حاول التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار في الصيف الجاري.

وعلق على استمرار رونالد كومان مدربا للفريق ورحيل اللاعب أنتوان جريزمان ومستقبل شابي هيرنانديز، أيقونة برشلونة السابق، مع النادي.

وجاء حوار لابورتا في مقابلة مع راديو كتالونيا كالآتي:

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"أنا أحب كومان كمدرب، تحدثت معه بعد مباراة خيتافي، لقد فاز، والمباراة لم تكن سهلة بالوضع في الاعتبار حالة الفريق والإصابات، لديه كامل دعمي واحترامي".

"التعاقد مع لوك دي يونج؟ إنه هولندي، تحدثت اليوم مع جوردي كرويف وقال لي بأن والده كان أحيانا يلجأ لبعض الأفكار الكلاسيكية، إنه هداف برأسه ويمكنه أن يأتي إلينا بشكل جديد".

"هل فشل جريزمان مع الفريق؟ نعم، ربما توقعنا منه أكثر لكن لا يمكنك اللوم عليه في شيء من حيث السلوك، ومع ذلك لا أعتقد أنه يتناسب مع أسلوبنا لا أعتقد بأنه كان الصفقة المطلوبة في ذلك الوقت".

"لكي يُفعل أتليتكو بند شراء جريزمان، يجب أن يشارك في 50% من المباريات على الأقل".

"دوري السوبر الأوروبي؟ حتى الآن هو على قيد الحياة، الأندية الثلاثة مستمرة ومحاولات العقوبات لم تسفر عن شيء، العديد من الأندية تخبرنا بالاستمرار أيضا لأن هذا يناسبها".

"الإنجليز ليسوا مترددين، لكن يتعرضون لضغط قوي للغاية، أعتقد بأنه يمكننا تقديمه بشكل أفضل، ستكون مسابقة جذابة للغاية والأكثر جاذبية في العالم، إذ ستستفيد الأندية بشكل كبير".

"محاولة التعاقد مع نيمار؟ نعم لقد حاولنا، لأنه في ذلك الوقت بدا الأمر ممتعا، جاء نيمار كالمجنون وأراد أن يأتي، لقد فسرنا اللعب المالي النظيف بشكل خطأ".

"لن نبيع أنسو فاتي أبدا ولم نتلق أي عرض، نحافظ على لاعبي الحاضر والمستقبل".

"تشافي؟ أحبه كثيرا لكن الآن هناك كومان، أي شخص يتحدث عن مدرب آخر سيقلل من احترام رونالد، تشافي لديه كل ما يحتاجه، نعم".

وحصل برشلونة على سبع نقاط في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المركز الأول.

برشلونة خوان لابورتا
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