سموحة يضم عبد الرحمن عامر من إنبي

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 11:56

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

تعاقد نادي سموحة مع لاعب الوسط عبد الرحمن عامر قادما من فريق إنبي.

وانضم عامر لسموحة بعقد يمتد إلى 2024.

وحسم الفريق السكندري الصفقة مقابل 1.5 مليون جنيه.

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ولعب عامر (29 عاما) لأسمدة أبو قير وفاركو وانضم لإنبي في 2017.

مثل الفريق البترولي في 80 مباراة وسجل هدفين وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وانتدب سموحة كلا من فهد جمعة وأحمد رمضان وعمار شرف الدين وأحمد عيد والغيني أليا سيلا في سوق الانتقالات الحالية.

بينما رحل عنه حسام حسن وأحمد عبد القادر إلى الأهلي.

عبد الرحمن عامر سموحة
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