ساوثجيت يكشف رأيه بشأن إقامة المونديال كل عامين

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

كأس العالم - روسيا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن رأيه حول مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4.

ويناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحا لتقليص المدة الزمنية بين دورات كأس العالم، ليقام كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال ساوثجيت في تصريحات للصحفيين: "لقد التقيت بأرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لمناقشة الأمر".

أخبار متعلقة
بيكيه: بارتوميو قد يكون أسوأ رئيس لـ برشلونة تقرير تركي: قونيا سبور قدم عرضا لـ كوكا لابورتا: اتفقنا مع ميسي بشكل مبدئي قبل رحيله.. ورؤيته بقميص باريس محزنة بيليه يتعافى بعد إجرائه عملية إزالة ورم في القولون.. "أواجه تلك المباراة بابتسامة"

وأضاف "أشعر أن كأس العالم قد يفقد بعض البريق إذا تم تطبيق هذه الفكرة، لأن إقامة المونديال كل 4 سنوات يجعل الناس أكثر حرصا على متابعته".

وأكمل "أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل المونديال عليه أن ينتظر 8 سنوات كاملة للحصول على فرصة الظهور في كأس العالم وهو أمر صعب للغاية".

وأتم لاعب منتخب إنجلترا السابق "أعتقد أن أجندة المباريات الدولية بأكملها تحتاج إلى مراجعة".

من جهته، رفض أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال تشيفيرين خلال جلسة الاتحاد العامة لأندية أوروبا والمقامة في جينيف: "نعتقد أن جوهرة كأس العالم لها قيمة على وجه التحديد بسبب ندرتها".

واستمر "عقدها كل عامين سيؤدي إلى شرعية أقل ويضعف كأس العالم نفسها، نعتقد أن هناك مساحة لكل شيء وكل من المنتخبات والأندية تشغل هذه المساحة والمادية والتجارية بالكامل".

وتابع "اللاعبين لا يحتاجون إلى رؤية المزيد من فصول الصيف الذي يقضونه مستهلكين بدلا من تكريسهم للاسترخاء والاستجمام".

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر عام 2022، بينما ستقام نسخة 2026 كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والتي ستشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 للمرة الأولى.

إنجلترا كأس العالم جاريث ساوثجيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نتواصل مع مدربين أجانب غير فينجادا لقيادة منتخب مصر 13 دقيقة | منتخب مصر
مدرب جنوب إفريقيا يعلق على إلغاء هدف تاو.. ويطالب بوجود الـVAR 27 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الموافقة على تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - علي ماهر يقود فيوتشر 44 دقيقة | مصر
وكيل معروف يوسف: نرحب بالتفاوض مع الزمالك لتخفيض مستحقات اللاعب ساعة | مصر
داني ميرفي: سان جيرمان لن يجد أفضل من صلاح لتعويض مبابي ولكن ساعة | المحترفون
لابورتا يتحدث عن محاولة التعاقد مع نيمار ورحيل جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد قد يتأجل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك