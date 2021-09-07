مساعده لـ في الجول: إيهاب جلال اعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن المدير الفني إيهاب جلال أبلغ مسؤولي النادي بعدم تجديد عقده مع الفريق.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"إيهاب جلال قدم اعتذاره للجنة الفنية في النادي".

وأضاف "المدرب يرى أن هناك ظروفا عديدة ستؤثر على عمله مع الفريق في الموسم المقبل".

واستمر "إيهاب جلال ترك أثرا طيبا في كل مكان عمل به، حين رأى صعوبة تحقيق نتائج طيبة فضل عدم الاستمرار".

وأتم "لم يتلق أي عروض من فرق أخرى".

وتولى جلال قيادة الفريق في مارس الماضي وحقق 9 انتصارات وخسر 7 مرات من إجمالي 19 مباراة.

وامتد عقد جلال مع الدراويش لنهاية موسم 2019-2020 وسعى النادي لتجديده لكن المدرب طلب ضم عدة لاعبين جدد.

وقاد جلال فرق تليفونات بني سويف ومصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية.

وأبرز إنجازات جلال (54 عاما) هي احتلال وصافة ترتيب الدوري موسم 2016-2017 مع فريق مصر للمقاصة.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال، مع حسام حسن مدرب الاتحاد، مرشح لقيادة منتخب مصر خلفا للمقال حسام البدري.

وترشح جلال لتدريب مصر في 2019 خلفا للمكسيكي خافير أجيري لكن البدري حصل على المهمة آنذاك.

ولعب جلال كمدافع للإسماعيلي والمصري والقناة وبدأ مسيرته التدريبية مع كهرباء الإسماعيلية ثم قاد الحمام وكفر الشيخ.

وخاض جلال 225 مباراة كمدرب في الدوري المصري الممتاز فاز في 46% منها وخسر 26%.