بيكيه: بارتوميو قد يكون أسوأ رئيس لـ برشلونة

قال جيرار بيكيه مدافع برشلونة إن خوسيب ماريا بارتوميو قد يكون أسوأ من تولى رئاسة النادي الإسباني.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وصرح اللاعب عبر البرنامج التلفزيوني الإسباني La Sotana "لا أعرف هل هو الرئيس الأسوأ أم لا، مما رأيته، لابد أن يكون على قمة القائمة".

وأضاف "كلنا مذنبون، النادي لم يرتق لتطلعات الكاتالونيين. الآن لدي أمل كبير، برشلونة سيكون أفضل في السنوات الخمس أو العشر المقبلة".

وعن مدربه الحالي الهولندي رونالد كومان "خوان لابورتا (رئيس برشلونة) احتاج وقتا أطول لاتخاذ قراره، كومان هو المدرب المثالي للفريق".

ورحل بارتوميو عن برشلونة مع نهاية موسم 2019-2020 الذي لم يحقق فيه الفريق أي لقب.

وأعيد انتخاب لابورتا قبل أشهر.

وقرر لابورتا الإبقاء على كومان مدربا للفريق لموسم ثان على التوالي.