مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.. مجموعة مصر وتصفيات آسيا وأوروبا

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

في التاسعة مساء تستضيف أنجولا منتخب ليبيا على ملعبها ضمن مجموعة مصر (قناة الفيفا على يوتيوب).

وفي نفس التوقيت تلعب الجزائر مع بوركينا فاسو (قناة الفيفا عبر يوتيوب).

وفي الثامنة مساء يلتقي منتخب العراق مع إيران في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال (العراقية الرياضية).

وفي السادسة مساء يلتقي منتخب سوريا مع الإمارات (أبو ظبي الرياضية 1).

وفي التاسعة إلا ربع يلعب منتخب هولندا مع تركيا في مباراة على صدارة المجموعة (bein 1 premium HD).

طالع كل مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا