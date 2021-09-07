الشرطة البرازيلية تتهم رباعي الأرجنتين بالتحايل على المسؤولين

قررت الشرطة البرازيلية التحقيق فيما سمته تحايل لاعبي الأرجنتين على السلطات المحلية ليتمكنوا من المشاركة مع فريقهم في تصفيات كأس العالم.

واتهمت الشرطة اللاعبين الأربعة، إميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا وسيرخيو روميرو وجيوفاني لو سيلسو، بتقديم معلومات خاطئة لوزارة الصحة البرازيلية.

وهو ما يعد خرقا لقواعد منع تفشي فيروس كورونا.

ولم يخضع اللاعبون الأربعة لحجر صحي مدته 14 يوما وهو أمر إلزامي في البرازيل على كل القادمين من بريطانيا.

لكن رباعي الأرجنتين أفاد للسلطات أنه انتقل للبرازيل بعدما كان في كاراكاس عاصمة فنزويلا حيث فازت الأرجنتين على الأخيرة بنتيجة 3-1 يوم الجمعة في تصفيات المونديال.

وألغيت مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأحد بعد دقائق من انطلاقها بسبب مطالبة مسؤولي وزارة الصحة خروج اللاعبين الأربعة من الملعب وخضوعهم لحجر صحي.

ورفض فريق الأرجنتين ذلك لتلغى المباراة وينتظر الطرفان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة بعد 7 انتصارات بينما الأرجنتين الثانية ورصيدها 15 نقطة.

وتلعب الأرجنتين ضد ضيفتها بوليفيا يوم الخميس في الجولة العاشرة من التصفيات بينما تستضيف البرازيل فريق بيرو.

وتتأهل أول 4 منتخبات من العشرة إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.