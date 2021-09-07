خبر في الجول - فاركو يتفق مع بيراميدز على ضم محمود حمادة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 10:32

كتب : أحمد الخولي

محمود حمادة - بيراميدز - رينجرز

توصل نادي فاركولاتفاق نهائي مع بيراميدز لضم محمود حمادة خلال سوق الانتقالات الصيقي الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين الناديين لينضم محمود حمادة للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز قريبا.

ومن المنتظر أن يكون لاعب وسط بيراميدز سابع صفقات نادي فاركو الصيف الحالي.

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محمود حمادة ابن الـ27 عاما شارك مع بيراميدز في 34 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدف واحدا وصنع هدفين.

وتعاقد فاركو مع لجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة.

يذكر أن بيراميدز أنهى مسابقة الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

محمود حمادة بيراميدز فاركو الدوري المصري
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