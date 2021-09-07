تقرير تركي: قونيا سبور قدم عرضا لـ كوكا

قال ياز سابونجولو الصحفي بقناة VOLE الإلكترونية التركية إن نادي قونيا سبور قدم عرضا رسميا لأولمبياكوس للحصول على المهاجم أحمد حسن "كوكا".

وينتهي سوق انتقالات اللاعبين في تركيا يوم الأربعاء.

وسيجد كوكا منافسة قوية في هجوم أولمبياكوس اليوناني بعدما تعاقد النادي مع البرازيلي فرانسيسكو سواريس "تيشينو" قادما من تيانجين الصيني.

وكتبت تقارير يونانية في وقت سابق أن كوكا من المرشحين للرحيل عن أولمبياكوس.

ÖZEL | Konyaspor, Olympiakos forması giyen Ahmed Hassan'a resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 6, 2021

ويخوض كوكا موسمه الرابع مع أولمبياكوس الذي انضم له في 2018 قادما من براجا.

ولعب كوكا (28 عاما) معارا من براجا لأولمبياكوس مرتين قبل أن يحصل الأخير على خدماته نهائيا في 2020 مقابل مليوني يورو.

وشارك كوكا في 95 مباراة مع أولمبياكوس وسجل 38 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وانضم كوكا لمعسكر منتخب مصر الأخير الذي لعب فيه ضد أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وجلس كوكا بديلا في المباراتين اللتين حصد فيهما الفراعنة 4 نقاط.