تقرير تركي: قونيا سبور قدم عرضا لـ كوكا

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 10:01

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

قال ياز سابونجولو الصحفي بقناة VOLE الإلكترونية التركية إن نادي قونيا سبور قدم عرضا رسميا لأولمبياكوس للحصول على المهاجم أحمد حسن "كوكا".

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

قونيا سبور

وينتهي سوق انتقالات اللاعبين في تركيا يوم الأربعاء.

وسيجد كوكا منافسة قوية في هجوم أولمبياكوس اليوناني بعدما تعاقد النادي مع البرازيلي فرانسيسكو سواريس "تيشينو" قادما من تيانجين الصيني.

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وكتبت تقارير يونانية في وقت سابق أن كوكا من المرشحين للرحيل عن أولمبياكوس.

ويخوض كوكا موسمه الرابع مع أولمبياكوس الذي انضم له في 2018 قادما من براجا.

ولعب كوكا (28 عاما) معارا من براجا لأولمبياكوس مرتين قبل أن يحصل الأخير على خدماته نهائيا في 2020 مقابل مليوني يورو.

وشارك كوكا في 95 مباراة مع أولمبياكوس وسجل 38 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وانضم كوكا لمعسكر منتخب مصر الأخير الذي لعب فيه ضد أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وجلس كوكا بديلا في المباراتين اللتين حصد فيهما الفراعنة 4 نقاط.

أحمد حسن كوكا
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