لابورتا: اتفقنا مع ميسي بشكل مبدئي قبل رحيله.. ورؤيته بقميص باريس محزنة

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة عن وجود عقد مبدئي بين النادي الكتالوني والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل رحيله.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان بعد إعلان برشلونة عن عدم قدرته على تمديد تعاقده مع الفريق.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو كتالونيا: "كنا تحت الضغط، إما أن توقع على اتفاقية (سي في سي) والتي تعني رهن النادي لمدة خمس سنوات، أو أننا لن نقدر على تحقيق قواعد اللعب المالي النظيف، لم يكن لدينا الفرصة لفعل أي شيء".

واستمر "كان لدينا بالفعل اتفاق مبدئي مع ميسي منذ فترة طويلة، ولكن لم تقبل رابطة الدوري ذلك، وفي 5 أغسطس أخبرونا بأن يجب علينا التوقيع على الاتفاقية، وضعنا معايير موضوعية ولكن لم نر أن ذلك سيحسن المشكلة".

وتابع "لم يرغب أحد في الوصول إلى ما وصلنا إليه، كان الأمر محزنا للغاية، رأيت ظهور ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان وكان من المحزن رؤيته بقميص آخر، إنه شعور غريب للغاية لم أحب رؤيته بهذا القميص".

وشدد "لم تكن تلك هي النهاية التي تمنيتها لميسي مع برشلونة، سنكون ممتنين له دائما".

وأضاف "أود أن أهنئ ماتيو أليماني وفريقه لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا للغاية بالعقود الموقعة، وأريد أن أشكر بيكيه وبوسكيتس، وألبا على كل ما قدموه لبرشلونة، لقد أثبتوا بأنهم ملتزمون ببرشلونة وذلك مثير للإعجاب".

وأردف "سنواصل الآن العمل مع سيرجي روبيرتو، وهناك أيضا آخرين مثلا أومتيتي، أردنا أن نعمل مع القادة أولا ليكونوا قدوة والآن سنستمر مع اللاعبين الآخرين الذين نعقتد أن بالإمكان خفض رواتبهم".

وحصل برشلونة على سبع نقاط في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المركز الأول.