خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدري لـ فيوتشر

وافق الأهلي على إعارة لاعبه الجديد مصطفى البدري لنادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

الأهلي أعلن عن انضمام مصطفى البدري لصفوفه من جديد قادما من الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على إعارة البدري لمدة موسمين للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى البدري لتدريبات فريقه الجديد قريبا.

مصطفى البدري شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالنادي عن قيمة الصفقة لـ FilGoal.com.

وقال المصدر "صفقة مصطفى البدري كلفتنا 7 ملايين جنيه وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا".

وعن موقف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أوضح "تم التحدث مع المدير الفني وشرح تألق اللاعب هذا الموسم وأنه من أبناء النادي واقتنع بفكرة ضمه للفريق".