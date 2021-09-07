خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدري لـ فيوتشر

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 00:17

كتب : أحمد الخولي

مصطفى البدري

وافق الأهلي على إعارة لاعبه الجديد مصطفى البدري لنادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

الأهلي أعلن عن انضمام مصطفى البدري لصفوفه من جديد قادما من الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على إعارة البدري لمدة موسمين للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
الإنتاج: البدري تمسك بالانضمام لـ الأهلي رغم عروض الأندية الأخرى أمير توفيق: صفقات الأهلي انتهت والبدري سيعار.. وموقف ديانج والشحات والرد على "شائعة بانون وطاهر" أحمد كشري لـ في الجول: مصطفى البدري صفقة ناجحة لـ الأهلي.. واللاعب يتطور بسرعة مدهشة

ومن المقرر أن ينضم مصطفى البدري لتدريبات فريقه الجديد قريبا.

مصطفى البدري شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالنادي عن قيمة الصفقة لـ FilGoal.com.

وقال المصدر "صفقة مصطفى البدري كلفتنا 7 ملايين جنيه وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا".

وعن موقف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أوضح "تم التحدث مع المدير الفني وشرح تألق اللاعب هذا الموسم وأنه من أبناء النادي واقتنع بفكرة ضمه للفريق".

مصطفى البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا: اتفقنا مع ميسي بشكل مبدئي قبل رحيله.. ورؤيته بقميص باريس محزنة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدري لـ فيوتشر 39 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج: البدري تمسك بالانضمام لـ الأهلي رغم عروض الأندية الأخرى ساعة | الدوري المصري
وكيل باتشيكو: اتحاد الكرة لم يتواصل معه.. ويرحب بتدريب منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
أمير توفيق: صفقات الأهلي انتهت والبدري سيعار.. وهذا هو الرد على "شائعة بانون وطاهر" ساعة | الدوري المصري
أحمد كشري لـ في الجول: مصطفى البدري صفقة ناجحة لـ الأهلي.. واللاعب يتطور بسرعة مدهشة ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال – كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة بالفوز على الكاميرون ساعة | تصفيات كأس العالم
مصدر من الإنتاج لـ في الجول: غنام محمد إلى فيوتشر ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج
قد ينال إعجابك