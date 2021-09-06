الإنتاج: البدري تمسك بالانضمام لـ الأهلي رغم عروض الأندية الأخرى

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

مصطفى البدري

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن كواليس انتقال مصطفى البدري إلى الأهلي.

مصطفى البدري

النادي : الأهلي

الأهلي

الأهلي أعلن التعاقد مع مصطفى البدري لمدة 5 مواسم قادما من الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك عدة عروض لمصطفى البدري من الأهلي والزمالك وأندية أخرى وعروض قريبة ماديا من عرض الأهلي لكن اللاعب تمسك بالانتقال للقلعة الحمراء حتى إذا كان سيدفع من ماله الخاص".

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وأضاف "إذا حصل مصطفى البدري على فرصة في الأهلي لن يخرج من الملعب، ولكن إذا كان لن يشارك فمن الأفضل له الخروج للإعارة".

وواصل "البدري ينتظر عودة موسيماني لعقد جلسة معه لمعرفة إذا كان سيستمر مع الفريق أم سيخرج للإعارة".

وأكمل "الإنتاج الحربي له نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة مصطفى البدري من الأهلي، وسنحصل على إعارة 3 لاعبين من الشباب".

وأتم تصريحاته "العرض المادي للزمالك كان أقل من عرض الأهلي، وعندما أعلن الأهلي أن البدري خارج حساباته الأمور أصبحت هادئة بشكل كبير ووقتها أنهى النادي الأحمر الصفقة معنا".

الأهلي مصطفى البدري
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