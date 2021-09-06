وكيل باتشيكو: اتحاد الكرة لم يتواصل معه.. ويرحب بتدريب منتخب مصر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام مولودية الجزائر

يرحب جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بفكرة تولي تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري. (طالع التفاصيل)

وقال شريف فاروق وكيل باتشيكو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "من أكثر الأشياء التي يتمنى باتشيكو تحقيقها هي تدريب منتخب مصر".

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وأضاف "باتشيكو غير مرتبط بأي فريق في الوقت الحالي وحتى الآن لم يحدث معه أي تواصل من اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر".

وواصل "عندما سألته عن إمكانية تدريب منتخب مصر بعد إقالة حسام البدري رحب جدا بهذا الأمر لأن منتخب مصر مشروع مميز بالنسبة له".

وأكمل "باتشيكو لديه مجموعة يعمل معها دائما لكنه متفتح للعمل بشكل مختلف وكل شيء قابل للتفاوض".

وأتم تصريحاته "اتصالات بيراميدز مع باتشيكو لم ترتقي إلى المفاوضات".

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