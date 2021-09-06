أمير توفيق: صفقات الأهلي انتهت والبدري سيعار.. وهذا هو الرد على "شائعة بانون وطاهر"

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن إتمام الفريق لتعاقداته هذا الصيف.

مصطفى البدري النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق عبر قناة الأهلي: "تم الانتهاء من تدعيم الفريق بالصفقات الجديدة والآن التركيز على فترة الإعداد".

ويأتي تصريح توفيق، بعد إعلان الأهلي صفقته الخامسة، بضم مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.

وضم الأهلي كل من بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة، بجانب عودة أحمد عبد القادر من الإعارة في سموحة، وعمار حمدي من الإعارة في الإنتاج الحربي.

وأردف توفيق: "هناك بعض العروض المقدمة للاعبين على سبيل الإعارة سنناقش الأمر مع الجهاز الفني واللاعبين لذلك ربما يخرج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة الفترة المقبلة".

وأكمل "الصفقات تتم حسب توجه النادي العام، المدير الفني جزء من ذلك بالتأكيد وبعد ذلك يتم مناقشة الأمر مع لجنة الكرة قبل اتخاذ القرار المناسب."

وشدد "مصطفى البدري قدم الموسمين الماضيين رائعين ونعمل على استثماره بخروجه على سبيل الإعارة للاستفادة المالية وزيادة خبراته في الدوري المصري. تفكيرنا في حصول اللاعب على خبرة أكثر والاحتكاك بمشاركة أكبر مع نادي أخر للتطور فنيا".

وأكد "كل الصفقات كانت صعبة بالتأكيد لكن بيرسي تاو كانت صعبة جدا جدا، المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبا وكان مطلوب مبلغ كبير جدا في البداية".

وأردف "إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر أصلا اتخذ وقتا لكن في الحقيقة ساعدنا موسيماني بصورة كبيرة جدا في ذلك، وفي النهاية فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخرى من بينها من بلجيكا".

وعن لويس ميكيسون قال توفيق: "عمل مع موسيماني في صن داونز، وتمت إعارته أكثر من مرة، لكن اللاعب رفض وانتقل نهائيا إلى سيمبا، وتطور كثيرا، فهو لاعب مميز جدا، وجعان كورة، وهذا يظهر في طريقة أهدافه، ويجيد اللعب بكلتا قدميه، وسيكون إضافة قوية لنا".

وأكمل "حاولنا ضم كريم فؤاد منذ الموسم الماضي، ولكنه كان يتبقى له موسم معارا من النجوم إلى إنبي.. انتظرنا، وتفاوضنا مجددا مع النجوم، وكريم كانت لديه رغبة كبيرة، والموضوع لم يستغرق فترة طويلة رغم اهتمام أندية أخرى، أما بالنسبة لحسام حسن فإن العلاقة الجيدة مع مسؤولي سموحة، ورغبة اللاعب القوية في اللعب للأهلي حسما الأمر لصالحنا في ظل اهتمام أندية أخرى بضمه".

وأردف "هناك شائعات عديدة ترددت عن طاهر وبدر بانون غير منطقية ومثيرة للضحك بشأن الحديث عن إعارتهما. بانون لاعب له اسم في إفريقيا، ومدافع مميز جدا، وطاهر لاعب واعد".

وأكد "الشحات تلقى عرضا من نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والمدير الفني رفض الاستغناء عنه، وحسين الشحات تقبل القرار بصدر رحب جدا".

وشدد "لم نتلق أي عرض رسمي لمحمد الشناوي بل مجرد كلام يتردد في وسائل الإعلام فقط. ديانج لاعب مميز جدا، ونسعى لاستثماره والاستفادة منه ماليا. تلقينا عرضا بالفعل من جالاتا سراي، ولكن لدينا حد أدنى لقبول العرض، وللأسف النادي التركي لم يصله، وحتى الآن اللاعب مستمر معنا".

وأكمل "مروان محسن وأجايي؟ لندع كل أمر في وقته، والثنائي متواجد معنا في بداية فترة الإعداد. كل صفقات الأهلي بالقسط على عامين أو ثلاثة، لم نضم أي لاعب هذا الصيف (كاش)، مما يساعدنا على توفير سيولة مالية لترحيل التزاماتنا على فترات أطول. بفضل علاقتنا المميزة بالأندية سواء محليا أو سيمبا التنزاني مع ميكيسون أو برايتون الإنجليزي في صفقة بيرسي تاو".

وأتم "نستهدف أيضا إعارة بعض الناشئين إلى دوريات أوروبية مثل اسكتلندا وسلوفاكيا والتشيك وبلجيكا، وهناك متابعة لهم أيضا من كشافين في أوروبا. مثلما استفدنا من إعارات داخلية، لدينا النية أيضا في الاستفادة من الإعارات الخارجية، وتكون خطوة مفيدة للاعب فنيا وبدنيا وتساهم في تطور تفكيره وشخصيته. أحمد عبد القادر عاد من تجربته في التشيك أفضل وأقوى بدنيا".